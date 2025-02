Ibrahimovic: “Il Milan è la stella, sono qui per lui grazie a Cardinale”

“Non sono qui per salvare nessuno. Sono qui per imparare dagli altri e aiutare il gruppo a dare il meglio”, ha spiegato Ibrahimović, sottolineando che il suo approccio non è più quello del protagonista assoluto. La mentalità che ha sempre contraddistinto il suo gioco ora si traduce in un lavoro di squadra che va ben oltre i confini del campo da gioco.

Una delle principali ragioni di questo cambiamento è legata al suo incontro con Gerry Cardinale, il proprietario di RedBird, che ha offerto a Zlatan una sfida che non poteva rifiutare. “Mi ha dato un’opportunità a cui non potevo dire di no”, ha dichiarato Ibrahimović. Nonostante le altre strade possibili, come quella di diventare procuratore, il campione ha scelto di accettare questa sfida che gli permette di continuare a vivere ad alta intensità, senza mai perdere il suo spirito competitivo.

Oggi, la sua figura al Milan non è solo quella di un ex calciatore leggendario, ma quella di un leader che partecipa attivamente alla gestione e alla crescita del club. “Non sono un dipendente del Milan. Io lavoro per RedBird. La mia responsabilità è portare il Milan dove gli spetta. Vincere”, ha detto con decisione. Ibrahimović è pronto a contribuire alla crescita del club non solo dal punto di vista tecnico, ma anche strategico, con una visione globale che include ogni aspetto, dal campo agli uffici.

La sua missione è chiara: costruire un Milan che non gioca solo per vincere, ma per “scrivere la storia”. “La mentalità è ciò che ci ha portato a vincere l’ultimo scudetto”. “Il Milan non gioca solo per vincere, gioca per scrivere la storia" ha spiegato Ibrahimović, ricordando come la squadra, pur non essendo la più forte, è riuscita a imporsi grazie alla forza mentale. Un aspetto che ora vuole trasferire alla nuova generazione di giocatori e dirigenti.

“Se devono sparare, che sparino a me. Non mi fa paura. Ho vissuto dieci anni di guerra nei Balcani. Ecco, questa è la vera paura”, ha aggiunto Zlatan, con la consueta fermezza che lo ha sempre contraddistinto. Il suo legame con il Milan, che ora va oltre il semplice affetto per il club, è diventato una missione per garantirne il successo e la continuità.

Il cambiamento di mentalità che Ibrahimović sta portando al Milan è una lezione che va oltre il calcio. La sua visione è quella di creare una cultura solida e duratura, con l’Academy come cuore pulsante della futura crescita. “Senza la base, non c’è la vetta. È come il sangue che scorre e fa funzionare il cuore”, ha detto, mettendo in luce l’importanza di costruire solidamente dall’interno, per arrivare sempre più in alto.

“Il Milan è la stella. Io sono qui oggi, ma il Milan continuerà anche senza di me. Io lo faccio per il Milan, non per me. Perché io sono già famoso”, ha aggiunto lo svedese.

Con Ibrahimović al fianco del Milan, il club guarda al futuro con una mentalità da vincente, senza paura di osare. “Noi facciamo le cose alla nostra maniera. E non guardiamo gli altri. Andiamo avanti, sempre”, ha concluso, dimostrando che, anche fuori dal campo, è ancora pronto a lasciare il suo segno nella storia del calcio.

Zlatan Ibrahimović, dunque, continua a essere una figura unica, un leader che ha cambiato pelle ma che rimane fedele a se stesso: un uomo che non ha paura delle sfide più grandi, e che ora si impegna a scrivere un nuovo capitolo della storia del Milan.