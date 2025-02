Milan, già finito l’effetto Joao Felix? Qualche lampo, tante eclissi

Joao Felix, infatti, non ha inciso nelle partite dove contava, come ad esempio in occasione del doppio confronto dei playoff di Champions League contro il Feyenoord e anche in Torino-Milan ha fornito una brutta prestazione. Nonostante questo, ha fatto notare 'Tuttosport', l'allenatore Sérgio Conceição non lo ha quasi mai tolto dal campo, almeno al primo giro di sostituzioni. Sabato, a Torino, il tecnico ha preferito per esempio togliere prima Rafael Leão.

Conceição punta su di lui, ha tante attenuanti — Joao Felix non riesce a fare la differenza nel Milan. Certo, ci sono varie attenuanti per il suo rendimento scadente: dal fatto che non era più abituato, da tempo, a giocare così tanti minuti, al fatto che si è allenato davvero poche volte con la squadra per poter entrare in maniera decisiva nelle dinamiche offensive rossonere. Le sue qualità sono fuori discussione, Conceição (che ha spinto tanto per prenderlo) stravede per lui e punta su di lui.

Ad oggi, però, i risultati non sono stati soddisfacenti. Qualche lampo di immensa classe ed enorme talento, ma tante eclissi. Che è un po' il motivo per cui in carriera il giocatore portoghese non ha mai fatto il salto di qualità. Il Milan si augura che si possa riprendere e rinascere indossando la maglia rossonera con il numero 79. LEGGI ANCHE: Calciomercato, rivoluzione Milan: Maignan, rinnovo e addio? Le ultime >>>