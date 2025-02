Milan, per Maignan rinnovo e cessione? — Da mesi, infatti, Maignan è non più 'Magic Mike'. Anzi è irriconoscibile. L'eroe dello Scudetto 2022, infallibile tra i pali e non solo, è ora diventato un problema. L'errore di Torino (il pallone buttato addosso a Malick Thiaw per l'autogol del primo svantaggio) è soltanto l'ultimo di una serie di orrori, tra cui anche la papera di Rotterdam nell'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.

Chi gli sta vicino, ha evidenziato il 'CorSera', parla di un giocatore sempre professionale negli allenamenti, ma meno sereno di qualche tempo fa. Il suo carattere non semplice e i continui cambi del preparatore dei portieri, in questi anni, non lo hanno di certo aiutato. Così come i tanti infortuni nel passato: oltre 50 partite saltate in tre anni e mezzo con il Milan. Se continua così, potrebbe persino perdere il posto in Nazionale ....

La sua valutazione odierna è più che dimezzata rispetto a due anni fa — A luglio, Maignan compirà 30 anni: il suo contratto da 3,2 milioni di euro netti a stagione di stipendio scadrà il 30 giugno 2026 e il Milan sta riflettendo sul da farsi: rinnovo sì o no? La sensazione, ha commentato il quotidiano nazionale, è che alla fine il rinnovo sarà formalizzato per convenienza. Con un accordo fino al 30 giugno 2028, il Milan potrebbe venderlo ad un prezzo più alto già in estate, tentando di monetizzare il più possibile.

Se fino a due anni fa la sua valutazione toccava gli 80 milioni di euro, oggi sul mercato varrebbe meno della metà. Ma il Diavolo è disposto comunque ad ascoltare proposte per il suo ex intoccabile. LEGGI ANCHE: Milan, via Conceicao? Clamorosa idea per il nuovo allenatore rossonero >>>