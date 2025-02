Milan, via Conceicao? Clamorosa idea per il nuovo allenatore rossonero

Lo scorso 30 dicembre 2024 il portoghese Sergio Conceicao ha sostituito il suo connazionale Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Appena è arrivato Conceicao ha compiuto un mezzo miracolo, riuscendo a vincere la Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) contro Juventus in semifinale e Inter in finale. Poi, però, il suo Diavolo ha accusato una flessione: non tanto in campionato, dove la media punti è tutto sommato buona, quanto in Champions League. PROSSIMA SCHEDA