Milan Futuro, via Bonera. Per Oddo manca solo l'ufficialità

Al suo posto, come sottolineato dallo stesso Moretto e, prima di tutti in esclusiva, da Alfredo Pedullà, arriverà in panchina Massimo Oddo, altro ex difensore del Milan come Bonera. LEGGI ANCHE: Milan, già finito l’effetto Joao Felix? Qualche lampo, tante eclissi >>>