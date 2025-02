Pedullà: “Milan Futuro, Oddo in pole position per la panchina”

Con Daniele Bonera in panchina? Non è detto. L'ex difensore rossonero, classe 1981, potrebbe presto essere rimpiazzato, infatti, da un suo ex compagno di squadra nel Milan di Carlo Ancelotti degli anni Duemila.

Secondo quanto riferito, infatti, dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, in esclusiva, attraverso i suoi canali social ufficiali, in pole position per la panchina del Milan Futuro, in caso di esonero di Bonera, ci sarebbe Massimo Oddo.

Classe 1976, Oddo - 80 presenze, 2 reti e 5 trofei con la maglia del Milan in tre stagioni e mezza non consecutive dal 2017 al 2011, in carriera ha già allenato il Pescara in Serie B e in Serie A, l'Udinese nella massima serie, poi Crotone, Perugia e Spal nella cadetteria e il Padova in terza serie. LEGGI ANCHE: Calciomercato, rivoluzione Milan: Maignan, rinnovo e addio? Le ultime >>>