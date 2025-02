Il cammino del Milan Futuro continua a far discutere: secondo Moretto, Bonera è ad un passo dall'esonero, le novità

Il cammino del Milan Futuro continua a far discutere, e questa volta a lanciare un’indiscrezione importante è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto . Attraverso il suo profilo X, Moretto ha condiviso un pensiero che ha subito acceso il dibattito tra i tifosi rossoneri: “Milan Futuro, Daniele Bonera nuovamente a un passo dall’esonero”.

Parole che pesano e che alimentano le voci su un possibile cambio imminente in panchina. Bonera, già finito sotto esame in diverse occasioni, sembra non essere riuscito a dare continuità ai risultati e a convincere pienamente la dirigenza.