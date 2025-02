Milan Futuro, addio Bonera: arriva un altro ex rossonero sulla panchina

Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti riguardo al futuro della panchina del Milan Futuro. Sul suo profilo X, l’esperto ha svelato che, in caso di esonero di Daniele Bonera, la dirigenza rossonera sarebbe già in fase avanzata di trattative per l’arrivo di Massimo Oddo come nuovo allenatore. Secondo quanto riportato, l’accordo tra le parti sarebbe già in via di definizione, con i dettagli finali che potrebbero essere sistemati nelle prossime ore.