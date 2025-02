Milan Futuro, Bonera al capolinea? Rivelazione importante dell’esperto

Già qualche settimana fa si era parlato del suo possibile addio con Alberto Bollini candidato numero uno. Poi, però, il mancato accordo con la FIGC per liberare l'attuale dell'Italia Under 19, aveva spinto il Milan a dare a Daniele Bonera ancora un po' di fiducia. La scelta, in tal senso, è stata quella di affiancargli una figura esperta come Mauro Tassotti. Pungolato da un utente sul futuro dell'ex difensore rossonero, Matteo Moretto ha spiegato come tutto sia nelle mani di Jovan Kirovski. Non ha fornito un ultimatum, ma sembra che la pazienza stia davvero per finire.