Milan, con le quattro punte si fa fatica. E le statistiche sono deludenti

Il giorno dopo risulta ancora più difficile spiegare e analizzare la sconfitta del Milan contro il Torino . I rossoneri non approfittano degli stop di Bologna e Lazio e la rincorsa alla prossima Champions League si fa sempre più difficile. Ormai, gli avversari sembrano aver capito come fermare gli uomini di Sergio Conceicao , una squadra che fa enorme fatica contro le difese arroccate e soffre terribilmente le ripartenze. A tal proposito, al centro delle discussioni c'è proprio la formazione rossonera, definita da molti come troppo offensiva.

Le quattro punte

Ci riferiamo, ovviamente, alle quattro punte. 4-2-fantasia, "I Fantastici 4", potremmo chiamarli in tanti modi diversi ma l'apporto, rispetto a qualche mese fa, sembra addirittura peggiorato. Difatti, da quando sono arrivati Gimenez e Joao Felix, il Milan fatica a segnare nonostante la tanta qualità in avanti: cinque partite finora (con tutti e quattro in campo) e solo cinque gol segnati. Ma non solo, poiché i rossoneri effettuano tanti tiri ma davvero troppo pochi in porta.