Lecce-Milan, Theo Hernández torna ad indossare la fascia di capitano

Alle ore 18:00 , allo stadio 'Via del Mare', si disputerà Lecce-Milan , partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 : il capitano dei rossoneri di Sérgio Conceição in questo match contro i giallorossi di Marco Giampaolo , vista la squalifica di Mike Maignan , sarà Theo Hernández .

Il francese, dunque, torna a indossare la fascia che, dopo l'avvento di Conceição in panchina, non aveva più portato vista l'investitura del suo connazionale. Il vice di Theo, per questa gara, sarà Matteo Gabbia.