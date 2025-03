Dove vedere Lecce-Milan in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 18:00 c'è Lecce-Milan allo stadio 'Via del Mare'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Emiliano Guadagnoli Redattore 8 marzo 2025 (modifica il 8 marzo 2025 | 06:35)

A che ora gioca il Milan oggi? — Lecce-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, la sfida Lecce-Milan, valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Il Milan di Sérgio Conceição, attualmente, è nono in classifica, con 41 punti in 27 partite. Il Lecce ha cambiato passo con Marco Giampolo in panchina: al momento si trova al sedicesimo posto con 27 punti in 27 partite. La gara d'andata a San Siro terminò con la vittoria del Milan per 3-0.