Milan, Tassotti pronto! Conceicao a rischio esonero. Ambiente agitato

Come ricorda 'Tuttosport', Sergio Conceicao non vince sulla panchina del Milan dal 15 febbraio (1-0 col Verona). Le rivelazione del portavoce, per quanto smentite, non sarebbero comunque piaciute alla società: negli uffici di Casa Milan, si legge, sanno bene quale sia l’opinione di Conceicao che in questi 70 giorni in rossonero non ha mancato di lamentarsi, pubblicamente e in privato, di molti aspetti della quotidianità milanista. La dirigenza rossonera è impegnata nel programmare il futuro in questo giorni, però quanto accaduto giovedì non sarebbe passato inosservato.