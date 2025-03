Milan, il portavoce di Conceicao: “Mi dimetto. Nessuno dei punti era stato convalidato”

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', nella giornata di ieri, il portavoce di Sergio Conceicao avrebbe fatto filtrare l'insoddisfazione dell'allenatore del Milan. Messaggi che rappresenterebbero il pensiero di Conceicao: il tecnico lamenterebbe problemi di funzionalità nella struttura d’allenamento a Milanello e anche la scarsa preparazione atletica della squadra. Ma soprattutto la mancanza di supporto dirigenziale e la lontananza di Cardinale. Per concludere l'assenza di impegno di alcuni giocatore. Un vero e proprio attacco diretto al Milan. A quel punto sarebbe intervenuto Conceicao in prima persona rinnegando tutto: sarebbero pensieri lontani dalla realtà. Questo il virgolettato di Conceicao arrivato a 'La Gazzetta dello Sport': «Soffro tantissimo per il momento del Milan ma niente di ciò che è stato riportato sul mio conto è vero. La società è sempre presente, so che il club è con me». Arriva forse la parola fine sulla vicenda.