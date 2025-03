Allenatore Milan, Conceicao andrà via. Dal Portogallo: “Ecco i 7 candidati”

Dal Portogallo arrivano conferme in merito all'addio di Sérgio Conceicao al Milan al termine della stagione. Arrivato in rossonero dopo l'esonero di Paulo Fonseca, il lusitano ha portato il club a vincere la Supercoppa Italiana 2025 grazie a due successi alle prime due panchine contro Juventus ed Inter. Poi, però, con il passare dei mesi sono giunte l'eliminazione in Champions League per mano del modesto Feyenoord e la perdita di punti importanti in Serie A con la classifica che oggi piange. Intanto i colleghi di 'Record', prestigiosa testata portoghese, hanno sottoscritto l'ipotesi secondo cui l'ex Porto saluterà al termine dell'annata.