Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali con il Milan grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Con Fonseca Pulisic ha giocato 20 partite mentre sono 16 con Conceicao, quindi il paragone è fattibile. Di media ha giocato 7 minuti in meno a partita con l'attuale allenatore del Milan e i numeri sono calati drasticamente: metà dei gol, meno delle metà degli assist, quasi mezzo tiro di meno a partita e quasi il 20 percento in meno dei dribbling riusciti. Quali potrebbero essere le cause? Ovviamente, come detto in precedenza, gli infortuni hanno una parte sulla condizione fisica di Pulisic, ma c'è da considerare anche il gioco. Con Fonseca era un punto di riferimento centrale. Con Conceicao è stato un po' accantonato, anche a causa dell'innesto invernale di Joao Felix. Contro il Lecce il portoghese dovrebbe partire dalla panchina, con Pulisic di nuovo al centro dell'attacco del Milan. Vedremo se ci sarà la scossa per ripartire come aveva inizio, cioè alla grande.