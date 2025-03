Calciomercato Milan, maxi investimento per il centrocampista! Individuato…

Calciomercato Milan, mancano ancora molte partite al termine della stagione rossonera, ma gli occhi di tanti tifosi sono già rivolti al futuro. Il Diavolo, infatti, al momento è nono in classifica e fuori da qualsiasi coppa europea in vista della prossima stagione. Per qualificarsi almeno in Europa League, il primo viatico sembrerebbe arrivare dalla possibile vittoria in Coppa Italia. Fondamentale sarà battere l'Inter nel doppio derby nella coppa nazionale. Sergio Conceicao ha una settimana piena per lavorare con i giocatori e per provare a dare la sua vera impronta al Milan. Ci potrebbero essere cambi ed esclusioni importanti già a partire dal Lecce. Sul mercato ci potrebbe essere l'ennesima rivoluzione estiva. Ecco gli ultimi rumors. CHI E' IN BILICO IN DIFESA>>>