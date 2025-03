Alexi Lalas , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del podcast 'State of the Union', soffermandosi in particolare sul Milan e sugli statunitensi Christian Pulisic e Yunus Musah . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Lalas punge Conceicao per il cambio di Musah: poi il netto giudizio su Pulisic

Sul cambio di Musah in Milan-Lazio: "Per quanto riguarda Musah, penso ancora che la sua posizione migliore sia in un centrocampo a tre. E so che ha avuto un po' di successo in ampiezza, ma solo da una prospettiva puramente americana, ovviamente è stato sostituito. È raro vedere un giocatore sostituito nel primo tempo quando non c'è niente in ballo. Di solito succede quando sei in inferiorità numerica o per un infortunio".