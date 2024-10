Milan, Lalas contro Pulisic: “La gestione del carico può baciarmi il c**o”

Alexi Lalas , ex calciatore statunitense, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata del suo podcast 'State of the Union', soffermandosi in particolare sulla scelta di Christian Pulisic di tornare ad allenarsi al Milan saltando così l'ultimo impegno degli USA contro il Messico . Una decisione, presa comunque di comune accordo con la Federazione e con Mauricio Pochettino , che ha fatto discutere e non poco. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Lalas attacca duramente Pulisic: "In te c'è qualcosa che non va"

"La gestione del carico può baciarmi il c**o! Dovrebbe farti male come giocatore. Dovresti aver voluto essere su questo campo per giocare in Messico, che sia a Guadalajara, che sia a Los Angeles, che sia a Columbus, che sia sulla fottuta luna, dovresti voler muovere cielo e terra per essere coinvolto in una partita come giocatore della nazionale maschile degli Stati Uniti contro El Tri. Ovunque, in qualsiasi momento. Portalo. Una gamba, non mi interessa: vuoi essere coinvolto. E se non vuoi essere coinvolto e se lo ignori e basta, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va in te e c'è qualcosa che non va nel programma".