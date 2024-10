Milan, apriamo il capitolo rinnovi: il punto da Theo Hernandez a Gabbia

Leader Maignan — Diversa, invece, la situazione con Mike Maignan. Il Milan reputa il portiere francese come uno dei leader della squadra e vorrebbe chiudere un accordo già in questi mesi. Attualmente, il classe '95 percepisce 2,8 milioni di euro con un contratto che scadrà nel 2026. La società rossonera punta a un prolungamento di quattro anni e un in ingaggio raddoppiato a 5 milioni di euro. Le parti sarebbero già molto vicine e non è detto che la firma non arrivi prima di quanto previsto.

Il merito di Gabbia — Dopo una crescita esponenziale, ottime prestazioni e un gol nel derby, il rinnovo non può che essere un qualcosa di cui non preoccuparsi. Matteo Gabbia è pronto a rinnovare con il Milan: si parla di un prolungamento programmato per i primi giorni di gennaio, così da arrivare a un quinquennale fino al 2030, e un ingaggio da 2 milioni rispetto agli 800 mila euro percepiti tutt'ora. Insomma, Gabbia e il Milan continueranno insieme.

Quale futuro per Calabria? — Concludiamo, come detto, con Davide Calabria. Il contratto del terzino scade fra pochi mesi, a giugno 2025, ma, per ora, non vi sono aggiornamenti. Il Milan non sembra intenzionato ad aprire una trattativa e si fa sempre più concreta l'ipotesi che Calabria lasci i rossoneri alla naturale conclusione del suo contratto. Vedremo, dunque, se potranno esserci ripensamenti o colpi di scena.