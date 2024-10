Come ricorda 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, il Milan dovrà fare a meno di Theo Hernandez nelle sfide contro l' Udinese e il Bologna. Quale sarà la scelta di Paulo Fonseca ? Il terzino francese, nonostante qualche alto e basso stagionale, resta comunque uno dei pilastri del Milan, quasi insostituibile. Durante la sosta, si legge, Fonseca ha vagliato le opzioni possibili e prenderà la decisione definitiva oggi. In lizza ci sono Davide Bartesaghi , Alex Jimenez e Filippo Terracciano .

Milan-Udinese, Fonseca: tre opzioni per il vice Theo. Occhio alla sorpresa

Il favorito, si legge, è Filippo Terracciano, uomo più da prima squadra rispetto ai più giovani Bartesaghi e Jimenez, spesso impegnati con Milan Futuro. Il classe 2003, arrivato per circa 5 milioni di euro nel gennaio scorso dall'Hellas Verona, non ha lasciato un segno nelle sue partite con il Milan (ha giocato titolare contro la Lazio in questa stagione). Theo Hernandez mancherà due giornate e Fonseca dovrà affidarsi a chi c'è. Vedremo quale sarà la soluzione migliore in vista della sfida contro l'Udinese.