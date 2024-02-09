Filippo Terracciano
38
- Età:
- 23 (8 February 2003)
- Altezza:
- 1.86 m
- Peso:
- 70 kg
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Tutto su Filippo Terracciano, difensore dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore, ex Hellas Verona.
Biografia TerraccianoNome: Filippo Terracciano Luogo e data di nascita: Verona, 8 febbraio 2003 Scadenza contratto: 30.06.2028 Stipendio/ingaggio: 800 mila euro netti (1.45 M lordi) Al Milan sotto contratto dal: 2024
Ruolo Terracciano: caratteristiche e skillsCaratteristiche: dotato di una buona struttura fisica, è un difensore molto duttile, capace di sfruttare il fisico e di uscire palla al piede. Ruolo: Destro di piede, può giocare in molte posizioni: terzino destro e sinistro, centrale all'occorrenza e, come è stato detto in sede di presentazione, può anche occupare occasionalmente il ruolo di mediano. E' proprio da centrocampista che ha cominciato a giocare, poi si è adattato in fretta ad altre posizioni. Idoli e paragoni: Ha sempre ammirato Cristiano Ronaldo, poi col tempo - ha preso Kobe Bryant come modello per l'etica lavorativa e molte altre cose: "Ho lui come punto di riferimento", ha spiegato nella sua prima conferenza stampa al Milan.
Terracciano stipendio Milan: costo e ingaggioQuanto ha speso il Milan: nel gennaio del 2024 il Milan lo ha acquistato dall'Hellas Verona a titolo definitivo per una cifra attorno ai 4.5 milioni di euro, più uno di bonus. Stipendio Terracciano al Milan: il suo ingaggio è di 800 mila euro netti a stagione, che al lordo diventano 1.45 M. Impatto a bilancio al suo acquisto: tra stipendio e ammortamento, Terracciano peserà sui bilanci del Milan per 2,48 milioni di euro a stagione fino al termine del suo contratto.
Prime dichiarazioni e numero di magliaFilippo Terracciano si è presentato così il 9 gennaio 2024 al Milan TV:
Non riesco neanche ad immaginare cosa si provi a giocare per il Milan. Sono stato accolto in maniera fantastica. Vedo che qui i giovani riescono a crescere e a giocare, spero quindi di fare anch'io lo stesso percorso.Terracciano ha scelto di indossare la maglia numero 38:
"Avrei voluto il 24 di Kobe Bryant, ma era occupato, allora ho scelto il 38 anche parlando con Destiny Udogie che adesso è al Tottenham: con lui sono cresciuto insieme e abbiamo fatto tutto il settore giovanile insieme. Ho fatto questa scelta per lui".
Curiosità su Pioli e il papà di TerraccianoIl nuovo acquisto del Milan è figlio di un ex compagno di squadra di Stefano Pioli, suo allenatore in rossonero: giocarono insieme in Serie A a Verona - il club da cui arriva proprio Filippo - e poi al Fiorenzuola in C. "Mio papà mi ha parlato di Pioli in maniera positiva, che è una persona molto semplice e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con lui", ha dichiarato Terracciano Jr.
CarrieraVerona Nato e cresciuto a Verona, ha fatto una scalata fulminea. Nel 2021, infatti, fa il suo esordio in Primavera, poi- nello stesso anno - viene aggregato alla Prima Squadra. Con l'Hellas fa il suo esordio da professionista il 15 dicembre 2021, in Coppa Italia, contro l'Empoli, e poi in Serie A, sempre contro i toscani, a Marzo 2022. Grazie alla sua duttilità tattica, ricopre più ruoli tra difesa e centrocampo, diventando subito un punto fisso e collezionando in totale 41 presenze fino a gennaio 2024: il mese del suo approdo al Milan. Il 3 dicembre 2023, nel finale di gara contro l'Udinese, indossa a 20 anni la fascia di capitano del Verona. "Devo tutto a Ivan Juric, è stato il primo a riconoscere in me delle potenzialità". L'esordio lo farà però con Igor Tudor in panchina. Milan L'8 gennaio 2024 viene acquistato a titolo definitivo dal Milan per circa 4,5 milioni di euro, più 1,5 di bonus. Firma un contratto fino al 2028 e dopo due giorni scende subito in campo nei quarti di finale di Coppa Italia, subentrando ad Álex Jiménez al 61° minuto
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2021-22
|Verona
|Serie A
|1
|0
|Coppa Italia
|1
|0
|2
|0
|2022-23
|Verona
|Serie A
|20
|0
|Coppa Italia
|0
|0
|20
|0
|2023-gen. 2024
|Verona
|Serie A
|18
|0
|Coppa Italia
|1
|0
|19
|0
|Gen-Giu 2024
|Milan (in corso, vedi sotto)
|Serie A
|3
|0
|Coppa Italia
|1
|0
|UEL
|2
|0
|6
|0