Milan-Udinese, probabili formazioni: Okafor in attacco. Terracciano o Jimenez?

Per Fonseca ci potrebbe essere qualche cambio. In porta sicuro del posto Mike Maignan. In difesa Gabbia è irremovibile, così come Emerson Royal. Dubbi sulla sinistra. Theo Hernandez (squalificato per due giornate) non ci sarà. Al momento Terracciano sarebbe in vantaggio su Jimenez. Al centro Pavlovic dovrebbe prendere il posto di Tomori. A centrocampo nessun dubbio: Reijnders e Fofana dovrebbero di nuovo partire dal primo minuto. Dubbio punta: Okafor spinge e potrebbe partire da subito, con Abraham in panchina. Dietro Pulisic, Morata e Leao. Per quanto riguardo l'Udinenese zero dubbi: Thauvin recupera e giocherà in attacco al fianco di Lucca. Ecco le probabili formazioni di Milan-Udinese.