Milan, Fonseca ritrova tutti e pensa a qualche cambio: le ultime

Manuele Baiocchini , inviato a Milanello di Sky Sport, ha parlato del Milan a due giorni dalla sfida di Serie A contro l'Udinese. La squadra di Fonseca si è allenata questa mattina e tutti i giocatori sono a disposizione di Fonseca, compresi Chukwueze e Loftus-Cheek . Mancano gli infortunati gravi, ovvero Florenzi, Sportiello e Bennacer. Non solo, Baiocchini ha parlato anche delle possibili mosse del portoghese per la sfida di San Siro.

Milan-Udinese, tutti a disposizione di Fonseca: pronti dei cambi?

"Sono rientrati tutti i nazionali. E questa è la notizia più importante per Fonseca, perché per la prima giornata riesce a lavorare con tutta la squadra. Sono tutti a disposizione per l’allenamento di oggi, la rifinitura di domani e partita contro l’Udinese sabato alle 18. Potrebbero esserci dei cambi. Chi non cambierà invece è Reijnders, perché è sempre stato titolare".LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Grande occasione in vista? Un obiettivo si svincola in estate >>>