Milan, Baiocchini svela la situazione a Milanello: e racconta un retroscena su Moncada

Moncada in visita a Milanello

"Oggi Moncada ha fatto visita a Milanello per assistere all'allenamento del Milan. Penso sia un segnale importante da parte della dirigenza, che intende supportare Fonseca in questo momento delicato. La squadra dovrà trovare soluzioni insieme all'allenatore e gestire meglio alcuni episodi spiacevoli che si sono verificati nelle ultime partite. I leader rossoneri non stanno fornendo il supporto necessario alla squadra, e si percepisce un clima di tensione. Il Milan dovrà ripartire con un atteggiamento diverso e, soprattutto, migliorare la media punti".