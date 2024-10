È notizia delle ultime ore la richiesta esosa di Theo Hernandez per il rinnovo di contratto con il Milan. In un articolo pubblicato sul quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, si legge come l'agente del giocatore avrebbe chiesto per il suo assistito un adeguamento dell'ingaggio al rialzo. La cifra si cui si parla si aggirerebbe agli 8 milioni di euro, che è quasi il doppio di quanto guadagna in questo momento in rossonero. La motivazione, tacita ma non troppo, potrebbe essere quella di andare oltre lo stipendio percepito dal suo amico Rafael Leao, che con 7 milioni di euro a stagione è il più pagato in rosa.