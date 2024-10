CALCIOMERCATO MILAN

Una big di Serie A sarebbe pronta all'assalto per Theo Hernandez in caso di mancato rinnovo con il Milan: ecco di chi si tratta e i dettagli

Uno dei temi più caldi in casa Milan è senza dubbio il rinnovo di Theo Hernandez, miglior interprete del suo ruolo dell'intera Serie A e non solo. È notizia proprio di questa mattina, in particolare da 'La Gazzetta dello Sport', la richiesta del suo agente di un ingaggio al rialzo per il prossimo contratto. Le pretese al momento si aggirerebbero intorno agli 8 milioni di euro, ritenuti comunque eccessivi dal club rossonero. Il quale, se in un primo momento sembrava tranquillo anche sulle tempistiche, ora pare avere fretta. Anche perché diversi club sarebbero già pronti ad approfittare della situazione.