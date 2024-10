La Serie A è ferma per gli impegni delle Nazionali , ma Paulo Fonseca , allenatore rossonero, pensa già alle prossime partite del suo Milan . Il Diavolo giocherà sabato 19 ottobre , alle ore 18:00 , a 'San Siro' contro l' Udinese . Quindi, riceverà, nella giornata di martedì 22 ottobre , alle ore 18:45 , i belgi del Club Brugge per la Champions League . Poi, prima di affrontare il Napoli nel turno infrasettimanale della settimana successiva, trasferta - insidiosa - al 'Dall'Ara' contro il Bologna .

Milan-Udinese, Pavlović tornerà titolare in difesa

In questi giorni di lavoro a Milanello, quindi, Fonseca cercherà di trovare soluzioni ad hoc per cercare di vincere partita dopo partita. Ne va delle ambizioni della squadra e anche della panchina dello stesso allenatore lusitano. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, già in vista di Milan-Udinese, primo match del ciclo terribile del Diavolo, potremo vedere importanti cambiamenti nella formazione iniziale del Milan.