Theo, ora, sarà costretto a saltare Milan-Udinese a 'San Siro' e Bologna-Milan al 'Dall'Ara', gare della 8^ e 9^ giornata di campionato in programma, rispettivamente, sabato 19 e sabato 26 ottobre, sempre alle ore 18:00. Il laterale della Francia, pertanto, tornerà a disposizione di Paulo Fonseca (oltre che per la sfida di 'San Siro' in Champions League contro il Club Brugge del 22 ottobre), per Milan-Napoli, partita di cartello della 10^ giornata, martedì 29 ottobre alle ore 20:45.