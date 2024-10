Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) sarà incisivo nelle scelte per allenatore e calciomercato | Milan News (Getty Images)

Il grande dubbio di questo inizio di stagione riguarda il Milan: è la squadra che ha sconfitto l'Inter o quella che è stata battuta da Liverpool e Fiorentina? Quella del primo tempo o del secondo a Leverkusen? Il futuro darà la risposta. Per ora, nei primi quasi tre mesi, è emersa una squadra difficile da decifrare. Questo è un segnale tutt'altro che rassicurante per chi aspira allo scudetto e a competere ai massimi livelli in Champions League. A Firenze, il Milan non ha solo compiuto un evidente passo indietro, ma ha anche mostrato grande incertezza, sia nel gioco che nelle decisioni di Fonseca.