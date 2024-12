Ex Milan, Leonardo rivela: “Ho avuto problemi con Berlusconi. Su Maldini…”

"Io sono andato all’Inter per Moratti. Una persona come lui, che mi parla in quel modo, per il rapporto che avevamo… non sono riuscito a dire di no. Arrivai dopo il Triplete e fu complicatissimo, anche perché ero molto legato al Milan: è vero che ero uscito con un litigio, ma non conta nulla se sei stato lì per 14 anni. Il presidente fu determinante: io lo adoro, lo ammiro, è sempre stato così. Mi chiama a casa sua, era quasi mezzanotte, pochi giorni prima di Natale, un contesto allucinante e io accetto. Prima di andare chiamo Galliani e gli riferisco quanto stava succedendo. 'Non ti parlo più', mi dice lui, allora rispondo 'Lo so ma io volevo dirtelo, è così'. Non mi ha dato la benedizione ma il suo silenzio mi ha permesso di essere più libero. Galliani è un'altra persona che stimo tanto, è un esempio. Se oggi mi chiamasse per fare qualsiasi cosa, ci andrei. Sia lui che Moratti hanno inciso tantissimo nelle mie scelte: è difficile capire il rapporto che avevo con l'ex presidente nerazzurro. Carlotta, sua figlia, era molto attiva con le organizzazioni no profit e facevamo un sacco di cose insieme. Io e lui ci incontravamo sempre, avevamo un rapporto che durava da 10-15 anni".