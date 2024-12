Milan, Fonseca contro tutti. A Milanello non si vede nessuno — "Io lavoro ogni giorno per fare bene, non so se tutti possono dire lo stesso", la botta rifilata da Fonseca al suo gruppo. Il tecnico lusitano ha anche spiegato che, se la situazione resta questa, lui non avrebbe problemi a far giocare - al posto di chi non si impegna come lui vorrebbe - i giocatori del Milan Primavera o del Milan Futuro. Fin qui, il 'j'accuse' del tecnico: un'uscita, pubblica, che, di fatto, espone i calciatori rossoneri alla gogna mediatica e dei tifosi.

Un'esternazione, quella di Fonseca, fortissima, che rischia di creare una spaccatura probabilmente insanabile tra l'allenatore e lo spogliatoio. E tenete presente che già prima non è che la situazione fosse chissà quanto armoniosa. Ma in tutto questo, qual è la posizione dei dirigenti? Cosa ne pensano, di questo clima da tutti contro tutti, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor della proprietà?

Vorremmo tanto saperlo. I dirigenti, infatti, hanno lasciato ieri sera 'San Siro' prima dello sfogo di Fonseca, rimasto solo a 'combattere' davanti alle telecamere. Segno che, presumibilmente, non hanno percepito quanto pesante fosse l'atmosfera nel post-partita di Milan-Stella Rossa. E questa è una grande colpa. La seconda parte del dramma, poi, è andata in scena stamattina nel centro sportivo rossonero di Milanello.

Esonero per il tecnico? No. Almeno per ora ... — O, per meglio dire, non è andata in scena come si presupponeva. Allenamento fissato alle ore 11:00; Fonseca è arrivato con largo anticipo, poco prima delle 09:15. Il tutto lasciava presagire che, dietro quest'arrivo anticipato, ci fosse un incontro con il top management alle porte. E invece, nulla. Già, perché anche questa mattina dei dirigenti, a Milanello, neanche l'ombra. E nemmeno sarebbe previsto un loro arrivo più tardi. Fonseca lasciato solo, delegittimato. Inviso. Però 'obbligato' a tenere a rapporto una squadra che - anche legittimamente - ora potrebbe vederlo come fumo negli occhi per quanto dichiarato ieri.

L'assenza della dirigenza dal centro sportivo può essere intesa come un segnale per un Fonseca a rischio esonero? Secondo quello che filtra, no. Almeno per il momento. Fonseca non rischierebbe il posto nell'immediato. Chiaro, però, che la situazione in casa Milan non può essere definita come 'normale' e bisognerà tenere d'occhio quanto accadrà nelle prossime ore.