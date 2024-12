Nonostante la vittoria, 2-1, a 'San Siro' in Champions League contro la Stella Rossa, in casa Milan non sembra comunque propriamente essere una giornata serena. Tengono banco, in queste ore, infatti, le dichiarazioni post-partita di Paulo Fonseca, allenatore rossonero, scagliatosi in maniera dura contro i suoi giocatori.