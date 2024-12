Ieri sera, a 'San Siro', il Milan di Paulo Fonseca ha superato la Stella Rossa di Vladan Milojević per 2-1 in occasione della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Gran gol di Rafael Leão sul finire del primo tempo; quindi, nella ripresa, momentaneo pareggio dei serbi con Nemanja Radonjić, ex fantasista del Torino e, all'87', il guizzo decisivo di Tammy Abraham dopo il mezzo miracolo del portiere biancorosso sul colpo di testa del subentrato Francesco Camarda. A tenere banco, però, in casa rossonera, sono le dichiarazioni post-partita di Fonseca. Un'autentica furia: l'allenatore rossonero si è scagliato contro la sua squadra. Ecco cosa ha detto. PROSSIMA SCHEDA