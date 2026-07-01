Sebbene Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, non abbia alcuna intenzione di cedere il suo connazionale Christian Pulisic, l'attaccante rossonero – attualmente impegnato ai Mondiali con la Nazionale degli Stati Uniti d'America – resta al centro di un autentico assalto di calciomercato. Le grandi manovre dei top club internazionali attorno al numero 11 del Diavolo proseguono infatti ininterrottamente.

Il muro di Cardinale sul City Group e l'ombra del Liverpool

Nei giorni scorsi a Pulisic era pervenuta una ricchissima offerta ufficiale da parte del City Group, pronta a mettere sul piatto ben 10 milioni di dollari a stagione per cinque anni. L'obiettivo della holding era chiaro: trasformare 'Capitan America' nel volto copertina del New York City FC nella Major League Soccer (MLS) statunitense. Cardinale, tuttavia, ha respinto con fermezza al mittente ogni tipo di approccio da parte del gruppo arabo che detiene la proprietà del Manchester City.

Adesso, però, l'insidia per Via Aldo Rossi potrebbe farsi ancora più minacciosa. Secondo quanto riferito dai portali britannici di 'teamTALK', il nome di Pulisic è finito in cima alla ristretta 'short-list' del Liverpool. I vertici dei 'Reds' hanno individuato nello statunitense il possibile erede di Mohamed 'Momo' Salah, che ha salutato il club della Merseyside dopo nove anni di onorata militanza caratterizzati da numeri leggendari: 442 partite, 257 gol, 123 assist e 9 trofei complessivi bacheca, tra cui spiccano 2 Premier League e una Champions League.

La situazione contrattuale e le alternative nella lista dei Reds

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Yankuba Minteh : talento di proprietà del Brighton.

: talento di proprietà del Brighton. Bazoumana Touré : promettente esterno dell'Hoffenheim.

: promettente esterno dell'Hoffenheim. Saïd El Mala : giovane rivelazione del Colonia.

: giovane rivelazione del Colonia. Matías Fernández-Pardo: gioiello in forza al Lille.

Pulisic figura nella lista della spesa del club inglese subito dopo il francese Bradley Barcola del PSG. A rendere l'esterno rossonero un'occasione di mercato ghiotta è soprattutto la sua attuale situazione contrattuale: l'accordo tra lo statunitense e il Milan scadrà infatti il 30 giugno 2027. Se da un lato è vero che il club di Via Aldo Rossi conserva un'opzione unilaterale per prolungare la scadenza di un ulteriore anno alle stesse cifre, è altrettanto vero che nei mesi passati i dialoghi per un rinnovo più lungo e corposo si erano arenati, finendo quasi nel dimenticatoio.Il casting del Liverpool per colmare il vuoto lasciato da Salah comprende anche altri quattro profili, decisamente più giovani e futuribili, monitorati dagli osservatori inglesi:

Il Milan si trova ora davanti a un bivio: blindare Pulisic respingendo le sirene della Premier League o rischiare di trascinare la trattativa per il rinnovo a ridosso della scadenza contrattuale.