'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Paulo Fonseca, allenatore del Milan, tornerà oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Lo farà in un centro sportivo rossonero semivuoto, viste le tante convocazioni in Nazionale per i calciatori del Diavolo. In questi giorni Fonseca, dopo la sfuriata (avallata dal club) contro i propri uomini post-Fiorentina-Milan, avrà modo di pensare a come rimettere in piedi il Milan in vista del prossimo blocco di partite.