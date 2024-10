Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle possibili mosse del Milan nel calciomercato invernale. Ha evidenziato come il club di Via Aldo Rossi stia cercando un paio di centrocampisti e un terzino. In mediana, dopo l'infortunio di Ismaël Bennacer , i titolari Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders stanno giocando praticamente sempre: il Diavolo ha bisogno almeno di un'alternativa al francese.

Calciomercato Milan - Torna in auge Cardoso (Betis)

Motivo per cui, secondo il 'CorSport', il Milan ha riallacciato i contatti con gli agenti di Johnny Cardoso, statunitense di origine brasiliana, classe 2001, in forza al Betis. Era già stato accostato al Diavolo la scorsa estate, proprio nel caso in cui i rossoneri non fossero riusciti a mettere le mani su Fofana. In possesso del passaporto italiano, potrebbe essere tesserato senza alcun problema dal Milan. Questo nonostante i rossoneri abbiano esauriti gli slot per i calciatori extra-comunitari.