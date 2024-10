Mercato Milan – Grande occasione in vista? Un obiettivo si svincola in estate

Il mercato è sempre in movimento, anche nei suoi periodi di chiusura. La sosta per le nazionali volge al termine ed è tempo, per i club, di tornare in campo. Intanto, però, nuovi rumors si diffondono e fanno gola a diverse società, fra queste vi è anche il Milan. Un obiettivo rossonero, infatti, lascerà il proprio club al termine del suo contratto e agita il sempre mosso mare del mercato.