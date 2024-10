Milan, cosa serve a Fonseca? Ordine sicuro: “Per la svolta 2-3 mosse”

Milan, Ordine: "Squadra discontinua. Assetto e cambi: ecco cosa serve"

"Per far sì che ci possa essere una svolta devono accadere quelle 2-3 cose che ancora non sono successe. La squadra è discontinua durante la partita stessa, è come se vedessi uno che attacca e stacca la spina nel giro di 10 minuti. Oggettivamente una squadra di calcio così non può permettersi. Poi bisognerebbe trovare un assetto meno improvvisato e che sia più solido, in modo tale da poter far esprimere i giocatori al meglio. L'altro punto è cambiare gli 11 titolari, non possono giocare sempre i soliti, bisognerebbe avere delle rotazioni dalla panchina".