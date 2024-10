Milan, Tomori di nuovo con Kalulu? Alla Juventus? Le parole di Ordine

Momento di pausa per il campionato. La sosta per le partite delle nazionali è molto importante per il Milan. Paulo Fonseca sta lavorando con i giocatori a sua disposizione a Milanello, in vista della ripresa contro l'Udinese. Il giornalista Franco Ordine è intervenuto in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Tra gli argomenti anche il momento del Milan. Il noto opinionista ha parlato anche della ricerca da parte della Juventus di un difensore centrale. Piace anche Fikayo Tomori? Le sue parole.