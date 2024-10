Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, potrebbe salutare la compagnia a gennaio per accasarsi in una rivale di Serie A. Negli ultimi mesi, come noto, l'inglese si è un po' involuto rispetto all'inizio della sua esperienza in rossonero. L'ultima prestazione contro la Fiorentina ne è stato il chiaro esempio e il gol di Albert Gudmundsson è l'emblema del momento no. E questo potrebbe spingere il Diavolo a lasciarlo partire con maggiore leggerezza.