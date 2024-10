Sul supporto della società a Fonseca: "In Italia c’è troppa incompetenza. Fonseca era in discussione prima del derby. Dopo la vittoria con i nerazzurri era diventato un genio, adesso, di nuovo, tutti giù dal carro. Ma i problemi hanno radici societarie. Furlani non sa nulla di calcio, non può rappresentare il Milan. Fonseca è in difficoltà per colpa della società che in questo momento non lo sta minimamente aiutando".

Sul cambio del rigorista deciso dai giocatori e non dall’allenatore: "Fonseca deve ancora trovare una quadra. A centrocampo ancora non ci siamo. A me piace perché è uno che crede tanto nelle sue idee, e contro l’Inter ha avuto ragione. Però deve avere più polso. Se Fonseca decide che Pulisic è il rigorista, allora deve essere lui a calciare i rigori. Al suo posto avrei evitato di andare a dire in conferenza stampa che il rigorista designato era uno che su due rigori concessi non ne ha calciato neanche uno. Facendo così lo spogliatoio toglie credibilità all’allenatore".

Sulle prospettive della stagione del Milan: "Lo dico dall’inizio dell’anno, i rossoneri faranno fatica a entrare tra le prime quattro. Fonseca ha dimostrato di avere attributi. È arrivato e ha subito parlato dello Scudetto come un obiettivo, alzando l’asticella dopo il secondo posto della scorsa stagione. Il mercato è stato insufficiente, a parte Morata, il resto è poca roba".

Su Fikayo Tomori: "Delle volte vado a vedere partite di seconda e terza categoria, Promozione… Delle volte vedo il portiere che rilancia e qualcuno che va a vuoto. Dico: siamo a questo livello. Una roba oscena ha fatto Tomori. Se fai una roba del genere ti vergogni. Secondo me va oltre al chiedere scusa, perché uno ti può fare un tunnel, una giocata, oppure inciampi o ti siedi a terra. Ci sta. Ma su un rinvio di 70 metri è proprio andato a vuoto. Di cosa parliamo? Poi puoi parlare di mille altre cose, però se lì dietro fai robe vergognose così… È un giocatore che ha fatto tribuna a valanga in Inghilterra e in Italia è diventato buono. Che roba ha fatto?".