Nel corso delle prossime sessioni di calciomercato il Milan potrebbe anche salutare Ruben Loftus-Cheek per intavolare un clamoroso scambio. Il centrocampista inglese, infatti, fino a questo momento ha dato segnali di grandissima discontinuità in maglia rossonera. Se è in forma l'ex Chelsea diventa quasi ingiocabile, dal momento in cui ha uno strapotere fisico che gli permette di sovrastare qualsiasi avversario. Se però non è in condizione rischia quasi di passare inosservata la sua presenza in campo. E questo per il Diavolo diventa un problema enorme. Per questo motivo non è da escludere una sua possibile partenza.