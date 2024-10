Siamo in un periodo di pausa per il calcio europeo, con i migliori giocatori del mondo impegnati con le proprie nazionali. Alla ripresa dei campionati, per il Milan ci sarà la sfida contro l'Udinese. Per Fonseca è già sicura un'assenza cruciale: Theo Hernandez non ci sarà per le due giornate di squalifica a causa del rosso diretto per proteste ricevuto dopo Fiorentina-Milan. Contro i friulani e il Bologna, Fonseca dovrebbe affidare la fascia sinistra a Filippo Terracciano. Uno degli acquisti che ha dato meno alla squadra nelle ultime stagioni potrebbe giocarsi il suo futuro in pochi giorni.