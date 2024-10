Il Milan, pur consapevole di come Abraham non sia mai stato un bomber, dopo un inizio incoraggiante si sarebbe aspettato di più in termini di contributo offensivo. Per la 'rosea', è plausibile che Fonseca, per Milan-Udinese di sabato 19 ottobre, alla ripresa delle ostilità in campionato, 'sciolga' la coppia tra Abraham e Álvaro Morata, riconsegnando allo spagnolo il cuore dell'area di rigore.

Può rimpiazzarlo Okafor. Terracciano per Theo? — Abraham, dunque, rischia il posto da titolare in favore di Noah Okafor, duttile seconda punta che può svariare sugli esterni o giocare in appoggio al centravanti di turno. Per quanto riguarda, invece, la sostituzione dello squalificato Theo Hernández in Milan-Udinese, Fonseca non avrà che l'imbarazzo della scelta.

Tra Filippo Terracciano, Álex Jiménez e Davide Bartesaghi, però, ad oggi sembra favorito l'ex Hellas Verona. Dagli allenamenti dei prossimi giorni a Milanello si capirà qualcosa in più.