CALCIOMERCATO MILAN

Il calciomercato estivo è ormai lontano e quello invernale e il Milan, sotto traccia, continua a lavorare senza sosta per fare sì che la rosa a diposizione di Paulo Fonseca sia sempre più completa. I rossoneri, in estate, hanno acquistato Alvaro Morata e Tammy Abraham in attacco, Strahinja Pavlović ed Emerson Royal in difesa e Youssouf Fofana dal Monaco a centrocampo. In totale il Diavolo ha messo a segno cinque innesti e nonostante ciò qualche lacuna è rimasta.