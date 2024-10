Per il futuro, insomma, ha sottolineato il quotidiano torinese, il profilo di Daniel Maldini come quarta punta dell'Inter dietro a Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi è tutt'altro da scartare. Milan permettendo, però. Il club di Via Aldo Rossi, società in cui Maldini è cresciuto, andando via a titolo definitivo per i brianzoli nell'ultima estate di calciomercato, ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore.