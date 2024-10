Naturalmente, se prestazioni e risultati dovessero essere altalenanti anche nelle prossime partite contro Udinese , Bruges , Bologna e Napoli tra Serie A e Champions League , allora lì si certificherebbe la crisi interna e potrebbero esserci cambiamenti sulla panchina del Milan. Che, ad oggi, non sono in programma .

Ieri, alla ripresa degli allenamenti a Milanello , il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada , ha parlato con Fonseca. Il dirigente gli ha confermato e dimostrato la vicinanza del management . Anche perché, per il quotidiano torinese, su una cosa sembrano concordare tutti. Cioè che situazioni di autogestione e mancanze di rispetto verso tecnico e compagni non saranno più tollerate .

Il desiderio del club sarebbe quello di vedere sempre il Milan del derby. Per ora, dunque, ha chiosato 'Tuttosport', procuratori e intermediari di allenatori liberi possono tenere lo smartphone in tasca, perché solo in caso di un crollo verticale netto, il Milan sostituirà Fonseca con un altro tecnico. L'auspicio rossonero è quello di non dover ricorrere a tanto.