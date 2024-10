Milan, Jacobelli: “Fonseca? Se ogni partita diventa il giudizio di Dio…”

Milan, Jacobelli: "Non farei riflessioni su Fonseca. Fiducia dalla società"

"C'è la partita con l'Udinese, ma poi a ruota c'è il Brugge martedì di Champions, poi la trasferta di Bologna e la sfida interna a chiudere il mese di ottobre con il Napoli. La squalifica guadagnata da Theo Hernandez forse servirà al francese per ricaricare le batterie. Non farei delle riflessioni sul futuro di Fonseca, se ogni partita diventa il giudizio di Dio per un allenatore che merita di essere valutato a fine stagione e non a ottobre sarà complicato. La società ha fatto sapere che la fiducia in Fonseca non sia in discussione e su questa strada bisogna proseguire. Rammento il caso di Gasperini che incassa quattro sconfitte nelle prime cinque partite nel 2016, Percassi fa sapere che Gasperini non è in discussione e da quel momento prende il via la favola Atalanta".