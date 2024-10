'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della situazione di Paulo Fonseca, allenatore del Milan. Ad un passo dall'esonero prima del derby, poi risorto proprio grazie alla vittoria contro l'Inter, il tecnico portoghese è poi tornato in bilico - almeno sulla carta - dopo le sconfitte in trasferta contro Bayer Leverkusen in Champions League e Fiorentina in Serie A.